Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert yönetecek

Karadağ Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçına çıkıyor. Cebelitarık'ı 6-0'la geçen millilerimiz, Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesiyle bir anda liderlik hesapları yapmaya başladı. Milliler, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanına çıkacak. Dünya Kupası bileti almamaız için kazanmaktan başka çaremiz yok. Karadağ Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:41 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:46
Karadağ Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçına çıkıyor.

Cebelitarık'ı 6-0'la geçen millilerimiz, Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesiyle bir anda liderlik hesapları yapmaya başladı. Milliler, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanına çıkacak. Dünya Kupası bileti almamaız için kazanmaktan başka çaremiz yok.

Karadağ Türkiye maçının hakemi de belli oldu. A Milli Takım'ımızın, Karadağ ile oynayacağı son grup maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Türkiye, Daniel Siebert yönetiminde çıktığı tek müsabakada yine Karadağ ile karşılaşmış ve hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

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