A Milli Takım'ımızda Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Kaan Ayhan: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için 6 puanında şart olduğunu biliyoruz. O yüzden biz buradayız ve bunun için çalışıyoruz. Umarım bunu başarırız.

Hoca ile 2 haftadır beraber çalışıyoruz. Detayları daha çalışamadık. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir özgüven kaybı oldu ama bunun bizi etkilememesi lazım. Sahada skorlar iyi giderse bu durumu tersine çeviririz.

İlk Cebelitarık maçını biz zorlaştırdık, goller kaçırdık, penaltı kaçırdık. Hoca bizi iyi hazırlıyor maça. Karadağ maçı arka planda onu da düşünüyoruz ama öncelik Cebelitarık maçında.

Ben her maçta %100''ünü vermeye çalışıyorum. Norveç ile Hollanda da karşılaşacak. Bu iki takıma baskıyı arttırmak için 3 puan şart. Biz Cebelitarık maçında atabildiğimiz kadar gol atmak istiyoruz.

Ben de evde oturduğumda oynayıp, oynamadığımı düşünüyorum. Sassuolo'da oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu konuda mutsuzum. Bunu hocam da biliyor, kulüp de biliyor.

BU MUTSUZLUK OCAK AYINDA DEĞİŞİR Mİ ?

Kaan Ayhan: Bilmiyorum, bu konularla ilgili kendime pek zaman ayıramadım. Hayırlısı neyse o olur umarım.

TAYLAN ANTALYALI: ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Taylan Antalyalı: En üst düzeyde oyuncular burada, benim bölgemde de aynı şey geçerli. Rekabet olumlu yansıyacaktır eminim. Önemli olan milli takımın başarısı.

Son ana kadar, son dakikaya kadar mücadelemiz devam edecek. Her şey bizim elimizde olmasa da iki maçı kazanıp, farklı skorlarla Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Cebelitarık savunma yapan bir takım. Rakibi ciddiye almamız lazım. Farklı galibiyet çok önemli.

Kuntz Hoca, birlikte daha fazla vakit geçirmemiz için verdiği kararlar var. Daha fazla birlikteyiz, yemekte, yemekten sonra... Birlikteliği sağlamak için hoca ufak tefek şeyler yaptı. Yemeklerde telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet, muhabbet ederek geçiyor.