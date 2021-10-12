Rıdvan: Her şeyi yaptık

Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Letonya zaferi sonrasında açıklamalarda bulunan genç sol bek, "Çok önemli ve güzel bir galibiyet. Gerçekten ihtiyacımız vardı. O golden sonra çok duygulandık, ağladık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik ve bırakmadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Milli oyuncuRıdvan Yılmaz,çok önemli vegüzel bir galibiyetaldıklarınınaltını çizdi.Letonya zaferisonrasındaaçıklamalardabulunangenç sol bek,"Çok önemli vegüzel bir galibiyet.Gerçektenihtiyacımızvardı. O goldensonra çok duygulandık,ağladık.Sonunakadar bırakmayacağızdedikve bırakmadık.Çok mutluyuz"diye konuştu.