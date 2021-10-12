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Rıdvan: Her şeyi yaptık

Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Letonya zaferi sonrasında açıklamalarda bulunan genç sol bek, "Çok önemli ve güzel bir galibiyet. Gerçekten ihtiyacımız vardı. O golden sonra çok duygulandık, ağladık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik ve bırakmadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Rıdvan: Her şeyi yaptık
Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Letonya zaferi sonrasında açıklamalarda bulunan genç sol bek, "Çok önemli ve güzel bir galibiyet. Gerçekten ihtiyacımız vardı. O golden sonra çok duygulandık, ağladık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik ve bırakmadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.
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