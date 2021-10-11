Sabır ve zaman lazım

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "İlk maçtaki eksiklerimizi görerek Letonya maçına hazırlandık. Letonya maçının 11'ini yarın (bugün) oyunculara söyleyeceğim. Norveç'in kendi has bir oyun tarzı vardı. Letonya'nın da kendine has bir oyun tarzı var. Ben burada taktik ve formasyon ile alakalı çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ozan Kabak'ın da cezası bitti Çağlar gibi. Çift forvet sorusunu da yanıtlayamıyorum. Takımla sadece 3 antrenman yapabildik. Futbolun bir gerçeği var, uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor. Letonya karşısında önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım."