Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç Dünya Kupası Elemeleri maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen A Milli Takım'ımız gruptaki 7. maçında sahasında Norveç'i konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

📺 TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

⚽ TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Norveç maçını canlı izlemek isteyenler "Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları satışa çıktı mı? Türkiye Norveç maçı bilet fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma için stat kapasitesinin %50'si kadar seyirci alınacak.

Türkiye Norveç maçı genel bilet satışı ise 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Türkiye Norveç bilet fiyatları:

1. Kategori için 100 TL

2. Kategori için 35 TL

3. Kategori için 15 TL

📋 FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE KALAN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda mücadele ediyor. A Milli Takım gruptaki kalan maçlarına Norveç ile devam edecek. Türkiye maç fikstürü ise şu şekilde:

8 Ekim Türkiye / Norveç

11 Ekim Letonya / Türkiye

13 Kasım Türkiye / Cebelitarık

16 Kasım Karadağ / Türkiye

🚑 TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ NORVEÇ MİLLİ TAKIMINDA SAKATLIK ŞOKU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Erling Braut Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit sakatlıkları nedeniyle, milli takımımıza karşı forma giyemeyecek.

SAKATLIK YAŞAYIP ÇIKTI

İngiltere Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı.

King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanacak. Fakat Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor.

Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına en önemli yıldız oyuncusunu riske etmek istemeyen Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile izin için görüşmelerini sürdürüyor.

🗣 STEFAN KUNTZ'DAN UYARILAR!

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Kuntz, savunma çıkışlarında dikkatli olmalarını söylediği oyuncularından yakın oynamalarını ve topu hızlı ters kanata göndermelerini de istedi.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak sürdürecek.

⛔ TÜRKİYE NORVEÇ MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

KENAN KARAMAN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU KADROYA ALINDI!

Sol el ikinci parmağında kırık bulunan Kenan Karaman'ın yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.