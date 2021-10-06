Norveç'te kabus

Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağımız Norveç tam anlamıyla sakatlık kabusuyla boğuşuyor. Cuma günü mücadele edeceğimiz Kuzeyli rakibimizde Erling Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit forma giyemeyecek. Norveç'in hocası Stale Solbakken de dertli.

YAPABİLECEKLERİMİZ ORTADA

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken de bu durumdan şikayetçi. Deneyimli çalıştırıcı konuya ironik yaklaştı ve "Son olarak Bratveit sakatlandı. Yerine Myhra'yı çağırdık. Otele yeni giriş yaptı. Odaya girene kadar sakatlanmadıysa hazır durumda. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz ancak yine de yapabileceklerimiz ortada" ifadelerini kullandı.