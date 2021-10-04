Son dakika spor haberi: Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Teknik direktör Vitor Pereira ile form grafiğini yükselten Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Portekizli çalıştırıcının sisteminde temel taşlardan biri olan genç futbolcunun hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu.





Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem milli takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.