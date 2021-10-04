Son dakika spor haberi: Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Teknik direktör Vitor Pereira ile form grafiğini yükselten Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Portekizli çalıştırıcının sisteminde temel taşlardan biri olan genç futbolcunun hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu.
Teknik direktör Vitor Pereira ile form grafiğini yükselten Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Portekizli çalıştırıcının sisteminde temel taşlardan biri olan genç futbolcunun hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu.
Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem milli takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Fenerbahçe'den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.