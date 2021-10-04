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Son dakika spor haberi: Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı. Genç futbolcunun, Kanada'nın teklifini reddettiği ve tercihini Türkiye A Milli Takımı’ndan yana kullanma kararı aldığı belirtildi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 16:17
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Teknik direktör Vitor Pereira ile form grafiğini yükselten Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Portekizli çalıştırıcının sisteminde temel taşlardan biri olan genç futbolcunun hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem milli takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Fenerbahçe'den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

TERCİHİ TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI!
Öte yandan Kanada milli takımından gelen teklifi kabul etmeyen Ferdi Kadıoğlu, tercihini Türkiye A Milli Takımı'ndan yana kullanma kararı aldı. Bu konu ile ilgili Başkan Ali Koç ile görüşen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Milli takım sorumlusu Hamit Altıntop ile bir toplantı yapacak. Kadıoğlu'nun bu görüşmeden sonra nihai kararını vereceği öğrenildi.

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