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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'a çağırılan Caner Erkin tarihe geçti

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadroya tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i de dahil etti. Caner, böylece tam 59 yıl aradan sonra A Milli Takım'a çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu olarak tarihe geçti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 09:05
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'a çağırılan Caner Erkin tarihe geçti

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadroya Caner Erkin'i davet etti. Tecrübeli futbolcu kulüp tarihe geçti.

Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirildiği A Milli Takım'da Caner Erkin uzun bir sürenin ardından tekrar aday kadroya çağrıldı.

Caner Erkin böylece tam 59 yıl aradan sonra Ay-yıldızlı takıma çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu oldu.

KARAGÜMRÜK'TE TARİHİ SEVİNÇ

Bu durum başarılı sol bekin kulübü Fatih Karagümrük'te de büyük sevinç yarattı. İstanbul temsilcisi, Caner Erkin için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

59 YIL SONRA A MİLLİ TAKIM'A

Kırmızı siyahlılar Caner'e Milli Takım'da başarılar dilerken, "Kulübümüzden son olarak A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz 16 Mayıs 1962 tarihinde İsrail'e karşı oynanan karşılaşmada Aydın Yelken'dir" bilgisini paylaştı.

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