SON DAKİKA SPOR HABERİ - Alexander Sörloth Türkiye maçında oynayacak mı? İşte yanıtı...

Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Sakatlığı bulunan Alexander Sörloth aday kadroda yer almadı.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şimdilerde Real Sociedad'da oynayan Norveçli yıldız, A Milli Takım'ın Norveç karşısında 3-0 kazandığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye-Norveç karşılaşması yaşanacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak.