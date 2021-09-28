Haberler A Milli Futbol Takımı SON DAKİKA SPOR HABERİ - Alexander Sörloth Türkiye maçında oynayacak mı? İşte yanıtı...

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Alexander Sörloth Türkiye maçında oynayacak mı? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Peki, daha önce Türkiye'de de forma giyen Norveçli yıldız Alexander Sörloth kadroda mı? İşte yanıtı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:58
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Alexander Sörloth Türkiye maçında oynayacak mı? İşte yanıtı...

Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Sakatlığı bulunan Alexander Sörloth aday kadroda yer almadı.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şimdilerde Real Sociedad'da oynayan Norveçli yıldız, A Milli Takım'ın Norveç karşısında 3-0 kazandığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye-Norveç karşılaşması yaşanacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak.

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