Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
MUSTAFA DOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz'a yerli yardımcı antrenör arayan federasyon yetkilileri, Mustafa Doğan ile anlaşma sağladı.
UEFA A LİSANSI BULUNUYOR
Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mustafa Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.