Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

Son dakika spor haberleri: 2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ve Karadağ beraberliğinin ardından Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörlük görevi için Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile anlaşma sağladı. Milli Takım'da Kuntz dönemi için geri sayım başlarken, deneyimli çalıştırıcının yardımcısı Mustafa Doğan oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:08
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

MUSTAFA DOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz'a yerli yardımcı antrenör arayan federasyon yetkilileri, Mustafa Doğan ile anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu

UEFA A LİSANSI BULUNUYOR

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mustafa Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.

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