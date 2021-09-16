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A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un yardımcısı kim olacak? İşte adaylar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz ile el sıkıştı. Önceki gün İstanbul'a gelen Alman teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Peki, 58 yaşındaki hocanın yardımcısı kim olacak? İşte öne çıkan adaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un yardımcısı kim olacak? İşte adaylar

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaşma sağlamıştı. 58 yaşındaki teknik adam İstanbul'a gelmiş, Riva Tesisleri'ni gezmiş ve prensipte el sıkışılmıştı. Önceki gün ülkesine dönen tecrübeli çalıştırıcı, dün yönetim kuruluna sunuldu ve kabul gördü.

A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un yardımcısı kim olacak? İşte adaylar

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yürüttüğü operasyonda anlaşma 3 yıllık olacak. TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi. Sabah'ın haberine göre; gündemdeki isimler ise yine Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... Yardımcı belirlendikten sonra Stefan Kuntz resmi sözleşmeye imza atacak.

A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un yardımcısı kim olacak? İşte adaylar

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Koblenz, Bochum, Kaiserslautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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