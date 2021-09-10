EURO 2020 felaketti!

Güneş yönetiminde Avrupa ş ampiyonası'na büyük umutlarla giden Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu grupta son sırayı boyladı. Çıktığı 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılarda kötü gidişata çare bulunamadı.
Güneş yönetiminde Avrupa ş ampiyonası'na büyük umutlarla giden Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu grupta son sırayı boyladı. Çıktığı 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılarda kötü gidişata çare bulunamadı. Türkiye, 3 maçta sadece 1 kez fileleri sarsabildi. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye 3-1'lik skorlarla boyun eğdi.