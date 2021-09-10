Bir iyi bir kötü

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde Uluslar Ligi B Grubu'nda çıktığı maçlarda hüsrana uğramıştı. B Grubu'nda Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile 6 karşılaşma yapan ay-yıldızlı takımımız; 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle grupta son sırada yer alarak C Grubu'nu boylamıştı ve büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. C Grubu, FIFA sıralamasında en düşük puana sahip takımların yer aldığı grup.

SÜPER BAŞLADIK AMA...

Türkiye, Dünya Kupası elemelerine harika başlamıştı. Bizim Çocuklar, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenip büyük avantaj yakalamıştı. Ardından Letonya'ya İstanbul'da 3-1 öne geçmesine rağmen 1 puan kaptıran Türkiye, Karadağ'a karşı da 90+7'de beraberliğe razı gelmişti. Cebelitarık galibiyeti moral olsa da Hollanda'ya 6-1'lik hezimet canları sıktı.

YARDIMCI SEÇİMİDE ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Teknik direktör Güneş kadar eleştirilen konulardan biri de yardımcı seçimleri oldu. Usta hoca daha önce Fenerbahçe ile yolları ayrılan Emre Belözoğlu'nu yardımcı olarak istemişti. Ancak tepkiler gelince bu karardan vazgeçilmişti. Ardından şimdiki yardımcısı Bayram Bektaş göreve getirildi. Bektaş da özellikle Hollanda karşılaşmasından sonra sosyal medyada eleştiriler almış ve hakkında 'yetersiz' yorumları yapılmıştı.