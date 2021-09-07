Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

HOLLANDA - TÜKİYE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ! - CANLI SKOR

EURO 2020'de beklenen başarıyı yakalayamayan A Milli Takım'ımızda, gözler 2022 Dünya Kupasına çevrildi. Milliler dev turnuvaya katılmak için 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ediyor. G grubunda yarışı sürdüren A Milli Takım'ımız, grubun güçlü takımlarından Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 4-2 kazanan Bizim Çocuklar, yeniden bu başarıyı göstermenin peşinde. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

HOLLANDA - Bijlow, Dumfries, Vrij, Malacia, Blind, Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay

TÜRKİYE - Altay, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Ocan, Yusuf, Hakan, Burak

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

2021'DEKİ 12. MAÇ

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

BURAK YILMAZ VE OZAN TUFAN DÖNÜYOR!

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR!

Şenol Güneş, maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Cengiz Ünder ile açıklamalarda bulundu.

Güneş, grupta ilk maçları tamamladıklarını ve 11 puanla Hollanda ve Norveç'i önünde lider durumda bulunduklarını hatırlatarak, "İki takım için de çok önemi bir maç. Buradan alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Maçın önemini biz de herkes de biliyoruz. Şartlarımız içinde en iyisini yapacağız. Oynadığımız beş maçı da üç puan için oynadık, isimlere bakmadan her maçta üç puan hesapladık. Oyun anlayışımız kazanmaya yönelik olduğunu söyleyelim. Teknik taktik kadar fiziğin de önemli olduğunu biliyoruz. Zaman zaman oyuncu değişikliklerinin de bunu etkilediğini biliyoruz. Tüm oyuncularımın maça hazır olduğunu düşünüyorum. 26 oyuncumuz var yarın 23 kadro çıkaracağız. Üç oyuncumuzu kenarda bırakacağız. İkisi sağlıklı, bir tanesinde soru işaretleri var ona bugün karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Grupta 5 maç sonunda 11 puanla liderlikten memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bana sorarsan beş maçı da alıp 15 puan daha iyi olur. Dışarıdan baktığınızda 5 maçta 11 puana iyi denir. İki maçı çok rahat şekilde güvenli, ne yaptığını bilen, sakin oynayan takım olarak 6 puan aldık. Hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Kimisi şansa diyor ama takılmıyorum oralara. Hollanda'nın Karadağ maçını iki defa seyrettim 4 attı, bizim ona 5-6 atmamız gerek. Karadağ'ın net 3 pozisyonu var. İyi başlayıp kötü gitme hakkımız yok. 11 puan kötü değil ama iki güçlü rakibimizi hem içte hem dışta yendikten sonra Letonya ve Karadağ'a 4 puan verdiğinizde tartışılırsınız. Onun için bütün dengeleri alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde, yarın alacağımız galibiyet bunu çok büyük avantaj yapar. Mağlubiyette avantaj Hollanda'ya geçer ama yarış devam edecektir. Yolumuza devam ediyoruz. Hollanda, Norveç maçındaki oyun rahatlığımız Avrupa Şampiyonası sonrasında yok ama buna rağmen Karadağ maçındaki oyun anlayışından memnunum."

Şenol Güneş, bu maçı grupta final olarak görmediklerini belirterek, "Galibiyet ve mağlubiyet kesin bir şey ortaya çıkarmaz ama avantajı çoğaltır. Bu maçı kazansak da garanti görmem. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Karadağ maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Çelik'in durumu hakkında ise, "Zeki ile ilgili bir olumsuzluk var. Cebelitarık maçında devre arasında sahaya çıkarken bir sorunu vardı, sonra riske etme dedim. Yırtık falan değil, sertlik var. Bekletiyoruz ama zor görünüyor şu an. Tıbbi olarak bir daha MR'a bakacaklar, yırtık değil, gerginlik görünüyor." açıklamasında bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Van Gaal ile birlikte Hollanda Milli Takımı'nda nasıl değişiklikler gördünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rakibin hemen hemen kadrosu aynı. O maçlarda Van Dijk yoktu. Forvette Gakpo yoktu ama o da yarın kadroda yok. Çok büyük değişiklik yok. Oyun anlayışı olarak aynı, hareketli olan önde iyi baskı yapabilen, top tekniği olan bir takım. Disiplinli, çalışkan bir takım, önceki takım da iyiydi, her iki takım da gole yakın böyle bir maç da olabilir ama tam tersi kısır bir maç da geçebilir. İyi bir takımla oynayacağız. Van Gaal tecrübeli bir hoca. Üst liglerde oynayan oyuncular, iki takım için de güzel şeyler söylenebilir. Beklentimiz iyi olan oyuncuların, güzel futbol oynamasını beklemek."

Şenol Güneş, Van Gaal'in "Türkiye, küçük maçlara konsantrasyon sağlamakta zorlanıyor." sözleri üzerine ise, "Letonya, Karadağ gibi maçlarda bu kadar kolay goller yemememiz ve puanlar vermememiz gerekiyor. Aynı şekilde çok iyi oynamasak bile, o tip maçları kapatabilmek gerek. İsviçre-İtalya maçını da seyrettim kaleci tek başına maç aldı, İsviçre'de. Biz öyle maç oynamadık. Biz takım olarak ezilmedik ama iki maçta 4 puan kaybedince de bunun adını koyduğunuz zaman konsantrasyon eksikliği, hocanın değişik kadro yapması, rakibi küçümsemesi, hepsi söylenir. 97'de gol yedikten sonra yemeden 3-4 tane atsaydık başka olurdu. Karadağ'ın Hollanda maçında penaltısı vardı ama sonuçta 4-0 yenince ezdi geçti diyorsun." şeklinde konuştu.

CENGİZ ÜNDER: "DÖRT GÖZLE BU MAÇI BEKLİYORUZ"

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

İstanbul'da oynadıkları ilk maçı kazandıklarını hatırlatan Cengiz, "Onlar bizi daha güçlü şekilde bekliyorlar. Zaten onların iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Yarın tekrar kazanmak için çıkacağız umarım istediklerimizi yapabiliriz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen milli futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.