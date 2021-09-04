Cebelitarık - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bizim çocuklar Cebelitarık karşısında... | Dünya Kupası Elemeleri

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Cebelitarık'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Milliler, Karadağ maçı ardından G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cebelitarık Türkiye maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇINA ESTONYALI HAKEM!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

BURAK YILMAZ YOK!

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık son sırada yer alıyor. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

TÜRKİYE 597. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).