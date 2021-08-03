Güneş yeşil kart istiyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlerin oyunun hızlanması için önemli bir rol oynadığını ifade etti. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişiklikler olması gerektiğini belirten Güneş, "Oyuncu itirazlarına izin vermeyi doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyuncuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir." dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlerin oyunun hızlanması için önemli bir rol oynadığını ifade etti. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişiklikler olması gerektiğini belirten Güneş, "Oyuncu itirazlarına izin vermeyi doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyuncuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir. Çünkü itirazla zaman kazanıyorlar. Sahaya çıkan futbolcu futbol oynayacak, hakem maçı yönetecek. Bu herkesi keyiflendirir" şeklinde konuştu.