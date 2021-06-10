Şenol Güneş milli takımı 3 kelimeyle özetledi: Ateşli cesur inançlı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sözleri dün İtalya'da en çok okunanlar arasındaydı. Çizme basınından Corriere dello Sport ile Calciomercato'ya konuşan Güneş'in öne sözleri şunlar oldu: "Zor olacağının farkındayım. Eğer eleneceksek de iyi performans ve iyi futbolla bunu yapacağız. Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum. Biz bir aileyiz, bu duygumuzu tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin futbolunu tanıtmak, ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz. Grubu geçersek hedefimize ulaşacağız, sonrası bizim için ekstra olacak." "FIFA sıralamasına bakarsanız gruptaki tüm rakiplerimiz bizden iyi durumda görünüyor. Sıralamada yukarı tırmanmak için çabalıyoruz. İtalya tabii ki diğer rakiplerimizden biraz daha güçlü. İtalya'ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım da öyle olur. 5-6 puan büyük avantaj olur, 4 puan bile gruptan çıkmaya yetebilir. Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için elbete başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruz ama acelemiz yok. Sabırlıyız. Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz."



'2002'DE TARİH YAZDIK ŞİMDİ GELECEĞİ...'

2002 Dünya 3.'lüğüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, "O kupa benim için geride kaldı. Bugün kadromuzda 2001 doğumlu Rıdvan Yılmaz var. Pek çok şey değişti ama aynı heyecanı hissettiğimiz doğru. O dönemdeki oyuncular ile karşılaştırma yapmak adil değil. Benzerliklerden bahsetmem gerekirse ikisinin de güçlü bir karakteri var. Ülkelerini, takımlarını seviyorlar. Öncekiler tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz. Kadromuzdaki birçok kişi 2026 belki de 2030 turnuvalarında kadroda olacak" dedi.



'2020'DE OYNAMAYI TERCİH EDERDİM'

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile beraber en az gol yiyen takımlardan biri olduklarına vurgu yapan tecrübeli hoca, "İtalya'dan bir eksik. Gollerin hepsi de duran toplardan. İtiraf etmem gerekirse bu şampiyonayı 2020'de oynamayı tercih ederdim. Bunu sadece pandemi olmadan olsaydı diye söylemiyorum ama o zaman çok iyi bir seviyeye ulaşmıştık. Ancak potansiyelimiz halen yüksek. Rakiplerimizi de iyi çalışıyoruz" diye konuştu.



'İTALYA FAVORİ AMA...'

Şenol Güneş, İtalya ile yarın oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı için de şunları söyledi: "Açık konuşalım. İtalya, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden. Her şeyden önce onlar evinde oynuyor ve 'Gök mavililer' dünya futbolunun en iyileri arasında. Mancini ile yeni bir takım kurdular: Genç ve dinamik... Onları finalde de görebiliriz. Biz bu tip takımlara karşı kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz."



'AMAÇ İYİ FUTBOLDAN ÖNCE AİLE OLMAK'

Göreve başladığı dönemde ilk zamanların kolay olmadığını hatırlatan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Federasyon, teknik ekip ve futbolcular sayesinde, Avrupa'da oynayan oyuncularımızla güçlenen, gençlerden oluşan bir takım oluşturmayı hedefleyen olağanüstü bir dönem geçirdik. Amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım ve bir aile yaratmaktı."



MİLLİ BURGER!

Ay-yıldızlıların sponsorlarından McDonald's Türkiye, EURO 2020'ye özel 'Milli Burger Menü' hazırladı. Genel Müdür Oğuz Uçanlar, "Tüm Türkiye yine kırmızı-beyaz altında birleşecek. Başarının anahtarı, birlik ve beraberlik. Biz de beraberliğe ortak olacağımız için mutluyuz" dedi.