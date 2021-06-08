Son dakika spor haberi: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması!

Röportajda kendisiyle ilgili, "Milli Takım'ın arka direkteki gizli golcüsü" şeklinde ifade edildiğinin hatırlatılması üzerine Kenan Karaman , şunları söyledi: "Her maç benim için çok büyük bir gurur. Her maçta takımım için yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Takımımızda da çok üst düzey futbolcular var. Herkesin kendine göre özellikleri var. Ben de kendi oyunumu milli takıma yansıtmaya çalışıyorum.

Daha çok oyunu okuyarak, alanları görerek, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunu da gol ve asistle süslediğim zaman tabii ki hücum oyuncusu için daha güzel oluyor. Ama en önemli şey takımın başarısı. Önce bunun için mücadele ediyorum. Bunun için koşuyorum. Bunlar benim için çok büyük bir faktör. Takımım bu şekilde galibiyete ulaşırsa, ben işimi yapmış oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şenol hocanın da tabii her pozisyon için belirli istekleri, görmek istediği şeyler var. Benim pozisyonumda da onun görmek istediği şeyler var. Ben de bunları maçta uygulamaya çalışıyorum ve şimdiye kadar da Allah'a şükürler olsun benim açımdan iyi oldu."