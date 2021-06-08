Son dakika spor haberi: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması!

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalmayacağını açıklayan milli futbolcu Kenan Karaman, ay-yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Almanya kampında, açıklamalarda bulundu. A Grubu'nda, şampiyonanın da ilk maçı olan İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Karaman, "Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var. Sayılı günler kaldı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuç çıkaracağımızdan eminim.