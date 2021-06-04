EURO 2020 öncesi Türkiye Milli Takımını dünya basınında! "Şenol Güneş bir ikon"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre, Galler ile karşı karşıya gelecek ve gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Turnuvanın en dikkat çekici takımlarından biri olan Türk Milli Takımı'nı analiz eden Sportsnet.ca adlı internet sitesi, haberinde önemli detaylara yer verdi.

"EN ÖNEMLİSİ ÇAĞLAR"

Haberde, Türk Milli Takımı'nın 'en önemli oyuncusu' olarak Çağlar Soyüncü gösterilirken, "Çağlar Soyüncü, Türkiye savunma hattında bulunan 4 futbolcu arasındaki en önemlisi ve oyun kurucusu. Sadece hava toplarına hakim değil, aynı zamanda topla oyunda da çok rahat biri. Oyunu arkadan etkili bir şekilde kurabiliyor." denildi.

"GÖZLER CENGİZ'DE"

Öte yandan Cengiz Ünder için 'İzlenmesi gereken oyuncu' başlığı altında, "24 yaşındaki kanat oyuncusu, dripling yapabilen ve çabukluğu ile, patlama gücüyle dikkat çeken bir isim. Ayrıca Cengiz, rakip defansın dengesini bozabilecek yeteneğe sahip, oldukça dinamik bir oyuncu." denildi.

"EN BÜYÜK GÜCÜ..."

Türkiye'nin EURO 2020 eleme gruplarındaki fizik gücüne de dikkat çekilirken, "Türkiye, EURO 2020 Eleme Grupları'nda sadece 3 golü kalesinde gördü ve bu konuda Belçika ile beraber 'en iyi savunma yapan takımlardan biri' haline geldi. Son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı etkileyici bir futbol oynadılar. çıktıkları 10 maçın 8'inde iyi sonuçlar aldılar. Türkiye, kendinen büyük rakiplerini zorlayan bir ekibe sahip." görüşlereine yer verildi.

"ŞENOL GÜNEŞ BİR İKON"

Son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş için 'İkon' ifadesine yer verildi ve, "Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşıdı ve ülkesi adına bir 'ikon' oldu. Şu anda kurduğu kadro, aynı altın jenerasyonu hatırlatıyor. Akıllardaki tek soru, 'yine aynı başarıyı gösterebilir mi?' olmuş durumda." yorumu yapıldı.



