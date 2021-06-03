Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Moldova hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Türkiye-Moldova hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Son dakika EURO 2020 haberleri... için ikinci hazırlık kampını 'da sürdüren , turnuva öncesi son kez Moldova ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, son provasını Moldova ile yapacak. EURO 2020'de İtalya ile oynayacağımız açılış mücadelesine sayılı günler kala, A Millilerin bu sınavı dikkatle takip edilecek. Peki, Türkiye-Moldova hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şenol Güneş'in muhtemel 11'inde hangi isimler var? İşte Türkiye-Moldova hazırlık maçına dair tüm detaylar ve merak edilenler... (A Milli Futbol Takımı haberleri)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:38
Türkiye-Moldova hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan 'mız da kampının ardından ikinci etap çalışmaları için 'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi Moldova...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki 'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: , Zeki, Çağlar, Merih, Umut, , , İrfan, Hakan, Yusuf, Burak

Moldova: Celeadnic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, , Platica, Nicolaescu

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK

Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan , 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Almanya'da özel maçta karşılaşacağı 'nın teknik direktörü , zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti. İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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