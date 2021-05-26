Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Rıdvan Yılmaz: A Milli Takım'da kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım

Son dakika spor haberi: : 'da kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım

Son dakika milli takım haberi: hazırlıklarını sürdüren milli takım hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan genç futbolcu yaptığı açıklamada, "'da kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:46
Son dakika spor haberi: Rıdvan Yılmaz: A Milli Takım'da kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım

, hazırlıklarını kapsamında hazırlıklarına 'da devam ediyor. Yarın ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın genç isimlerinden , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk kez forması giyecek olan Rıdvan Yılmaz, 'e verdiği şans için teşekkür ederek, " beni burada ağırladığı için çok mutluyum. Bana şans verdiği, forma çok mutluyum. Takımın en genciyim ve bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"BURADA KALICI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

A Milli Takım'da kalıcı olmak adına elinden geleni yapacağını söyleyen genç sol bek, "O zamanlar daha küçüktüm. Futbolu spor olarak yapıyordum. O zamanlar buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Ama hayatım daha yeni başlıyor. Önemli olan buralara gelmek değil buralarda kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"ONLARLA BİRLİKTE OYNAYABİLECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

'daki önemli isimlerle beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu da dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Sonuç olarak özgüven çok önemli. Ağabeylerimiz ve ben çok iyi hazırlandık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizi 'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok iyi yerlerde forma terletiyor. Onlarla birlikte oynayabileceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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