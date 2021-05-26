Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi mutlu etmek istediğini kaydeden Güneş, "23'tü 26'ya çıkarıldı, bu resmiyette uygulanması gereken bir mecburiyet. Burada değişiklik hakkımız var ama bunu oyuncularımızın katılma şansı olmadan veriyor. Kadroyu 26 olarak açıkladıktan sonra 26 oyuncuyla birlikte olma şansımız oluyor. İtalya maçına kadar hastalık veya sakatlık sıkıntısı olursa tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana da biraz ters geldi ama yapacak bir şey yok. Birkaç kişi daha alabilirdik, 30, 35, 28 yapan var, burada da sakatlıklar geçirebiliriz. Dorukhan, Mahmut, Ozan sakat, İrfan zaten sakat gelmişti. Çok bir şey yok ama sıkıntı olursa değiştirme şansınız olacak. Bir mevkide boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz. Buraya çağrılmayan arkadaşlar var, onlara biz de üzülüyoruz, onlar da üzülüyorlar, sitemlerini söylüyorlar. Herkesin burada olmak istediğini biliyoruz, bundan mutluyum, değişiklikler olacaktır. Arkadaşların heyecanını, coşkusunu görüyorum, mutluyum. Kadromuz 30 kişi, 26'sı belli olacak ama 30 kişi tek kişi gibi düşünüyor, bu çok güzel. Gelen tüm oyuncular, burada olanlar aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, personeliyle, taraftarıyla, medyayla güzel bir ambiyans var. Bize bir umut besliyorlar, bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Telefon açıp erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Dua edin bize." dedi.

"AZERBAYCAN İYİ SAVUNMA YAPIYOR"

Azerbaycan maçı için de konuşan deneyimli hoca, "Yarın oynayacağımız maç bir dostluk maçı. Oynayacağımız takımın oyuncuların çoğu Azerbaycan'da oynayan oyuncular, onları da yakından tanımak istiyoruz. Savunma yapan takımlar, zorluk çıkarırlar. Azerbaycan, zor kaybeden ve iyi savunma yapan bir takım." ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ'IN DAHA KDV'Sİ VAR"

Burak Yılmaz'ın liderliğine değinen antrenör, "Burak Yılmaz, liderliği bugüne kadar götürdü. En az 6 ay kadar daha götürür, KDV'si var ya, ondan. Tartışılan bir oyuncu olarak bunu yaptı. Her geçen gün daha iyi oldu. Genel davranış, ilişkiler olarak kendini geliştirdi, sorumluluklarını biliyor." diye konuştu.