Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Alanyasporlu Salih Uçan'dan milli takım açıklaması! "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Son dakika spor haberi: Alanyasporlu 'dan açıklaması! "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Son dakika spor haberi:  öncesinde açıklanan kadroda yer almayan Alanyasporlu futbolcu , bu kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçan, "Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:35
Son dakika spor haberi: Alanyasporlu Salih Uçan'dan milli takım açıklaması! "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu , () öncesi 'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

'un orta saha oyuncusu Salih Uçan, Teknik Direktörü 'in açıkladığı kadroda kendine yer bulamayınca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karara saygı duyduğunu belirten Uçan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #."

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