Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı

'nın , ve maçlarının statları açıklandı

'nın 'nda eylül ayında yapacağı , ve maçlarının statları belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:34
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı

'nda eylül ayında , ve ile karşılaşacak 'ın maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

Milli takımların sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 1 Eylül'deki Karadağ maçı 'nda, 4 Eylül'deki Cebelitarık karşılaşması 'nda, 7 Eylül'deki Hollanda müsabakası da 'da oynanacak.

A Milli Takım, G Grubu'nda 3 maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



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