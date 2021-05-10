A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda eylül ayında Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

Milli takımların sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 1 Eylül'deki Karadağ maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 4 Eylül'deki Cebelitarık karşılaşması Victoria Stadı'nda, 7 Eylül'deki Hollanda müsabakası da Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, G Grubu'nda 3 maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.