İyilere karşı iyiyiz

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan topladığımızı hatırlatan deneyimli hoca, EURO 2020'deki hedefi de açıkladı. Usta çalıştırıcı şunları söyedi: Güneş, "Üç maçta 7 puan gayet iyi. Hem Hollanda'yı hem Norveç'i oyun ve skor olarak iyi geçtikten sonra Letonya maçındaki beraberlik bizim için üzüntü verici oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Biz kaybetmenin de kazanmanın da ne olduğunu iyi biliyoruz. İyi futbol oynayanlara karşı iyiyiz. Dünya Kupası'nda olmamız gerekiyor. Halkımıza umut verdik. Onu mutluluğa çevirmemiz gerekiyor.



EMRE BIR NUMARA OLUR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve F.Bahçe'nin hocası Emre Belözoğlu'na da değinen Güneş, "Sergen Yalçın oyuncu olarak da çok yetenekliydi. Sergen Yalçın; inişli çıkışlı grafik sergiledi. Bugünkü Sergen Yalçın, o günkü Sergen Yalçın'ın başında olsa çok başarılı olurdu. Sergen Yalçın; şu anda çok başarılı, kendini yeniliyor. Emre'yi de çok beğeniyorum. Emre sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Şimdi antrenör olacak gibi. Emre Belözoğlu 1 numara olur" ifadelerini kullandı.



En iyisi Rüştü'ydü

Kalecilerin performansını değerlendiren Güneş, "Herkes yeteneğini, karakterini, oyuncu gücünü sahada %100 göstermeli. Kalecilerin ve genç futbolcuların yetişmesinde en büyük pay altyapıdaki hocalarına ait. Kalecilerimiz çok iyi. Fakat Türk futbolunun en iyi kalecisi Rüştü Reçber'dir. Ben de dahil, Rüştü benden de iyiydi" açıklamasını yaptı.



Futbol konuşulmuyor

Şenol Güneş, Süper Lig'in kalitesi hakkında ise "Ne yazık ki futbol konuşulmuyor. Futbol dışı konular gündemi meşgul ediyor. Sonunda da bir şampiyon çıkıyor ve lig bitiyor. Futbolun asıl sahibi taraftardır, taraftara futbolu sevdirmeniz lazım. Gereksiz konularla gündemi meşgul ederseniz kulüpler yıpranır. Kulüpler, taraftarlara açık olmalı" dedi.



Cenk gitmemeliydi

Güneş, sakatlık geçiren Cenk Tosun için de şunları söyledi: Cenk çok yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Beşiktaş'tan ayrılması o anda kulübümün ve kendisinin menfaati için verilmiş bir karardı. Cenk'in ayrılmasını istememiştim. Fakat o ayrılık süreci yaşandı. Cenk'i ziyaret ettim, morali iyiydi, ameliyatı iyi geçti.