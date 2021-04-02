Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Karaman'dan üzen haber geldi! Corona virüsü testi pozitif

'dan üzen haber geldi! Corona virüsü testi pozitif

A Milli Futbol Takımı'mızın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroda bulunan 'dan kötü haber geldi. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 12:59
Kenan Karaman'dan üzen haber geldi! Corona virüsü testi pozitif

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

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