Haberler İtalya Serie A Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Covid-19'a yakalandı

'ta milli futbolcu 'ın ardından Bonucci de Covid-19'a yakalandı

takımlarından 'ta 'ın corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Juventus, defans oyuncusu ’nin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 18:18
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Covid-19'a yakalandı

(Serie A) takımlarından , defans oyuncusu 'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu 'ın milli takım kampında Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle 'ya dönüşte 'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, ve 'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.



Kaynak: AA
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