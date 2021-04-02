Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden 'mız, ve 'i mağlup ederken ile berabere kaldı. 3 maç sonunda grupta lider konumda bulunan millilerimizin galibiyet primleri de belli oldu. İşte o liste...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:34
Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

'nu (TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 'nda ve 'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Euro (960 bin TL) prim verdi.

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı. Ajansspor'un haberine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.


Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

İŞTE O LİSTE

200 bin Euro

200 bin Euro

Umut Meraş 200 bin Euro

200 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

Mert Günok 200 bin Euro

Mert Müldür 150 bin Euro

Orkun Kökçü 100 bin Euro

Emre Kılınç 50 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

Dorukhan Toköz 100 bin Euro

Altay Bayındır 200 bin Euro

Cenk Tosun 100 bin Euro

Halil Akbunar 75 bin Euro

Abdülkerim Bardakçı 50 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte isim isim o liste

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.

NOT: Prosedüre göre kaleciler oyuna girme şansı az olduğu için tam prim alıyor.

SON DAKİKA