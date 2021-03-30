Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 3. maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak. Kritik mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLACAK?

30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye Letonya maçı 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grubun iddialı takımları Hollanda ve Norveç'i deviren A Milliler, Letonya engelini de aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılarda eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında yer almayacaklar. Ay-Yıldızlı ekipte daha önce Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı. A Milli Takım'a bu oyuncular yerine Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katıldı.

BURAK YILMAZ GRİP OLDU!

Öte yandan milli takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın grip olduğu belirtildi. Soğuk algınlığa yakalanan yıldız ismin, Letonya maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.