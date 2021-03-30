Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı ilk iki maçı kazanarak 6 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı ilk iki maçı kazanarak 6 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.
Sırasıyla önce Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milliler, sonrasında İspanya'da oynanan maçta Norveç'i de 3-0 geçmesini bildi.
"ETKİLEYİCİ PERFORMANS"
İngiliz The Guardian gazetesi, düzenli olarak yaptığı 'Euro 2020 Güç Sıralaması' listesinde A Milli Takımı İngiltere'nin ardından beşinci sıraya yükseltti. The Guardian, A Milli Takım'ın aldığı sonuçları, "Etkileyici performans" olarak değerlendirdi.
EURO 2020 GÜÇ SIRALAMASI
The Guardian'ın hazırladığı Euro 2020 Güç sıralamasında son durum şu şekilde;
10- İSPANYA
9- ÇEKYA
8- DANİMARKA
7- İTALYA
6- PORTEKİZ
5- TÜRKİYE
4- İNGİLTERE
3- BELÇİKA
2- ALMANYA
1- FRANSA