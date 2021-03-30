Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

Son dakika haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden 'mız, ilk iki maçında ve 'i farklı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. , form durumlarına göre bir liste yayınlarken millilerimiz de ilk 5'te yer aldı. İşte o liste...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 12:51 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 13:05
Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

yönetimindeki , 'nde çıktığı ilk iki maçı kazanarak 6 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

Sırasıyla önce 'yı 4-2 mağlup eden A Milliler, sonrasında 'da oynanan maçta 'i de 3-0 geçmesini bildi.

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

"ETKİLEYİCİ PERFORMANS"

, düzenli olarak yaptığı '' listesinde A Milli Takımı İngiltere'nin ardından beşinci sıraya yükseltti. The Guardian, A Milli Takım'ın aldığı sonuçları, "Etkileyici performans" olarak değerlendirdi.

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

EURO 2020 GÜÇ SIRALAMASI

The Guardian'ın hazırladığı Euro 2020 Güç sıralamasında son durum şu şekilde;

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

10- İSPANYA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

9- ÇEKYA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

8- DANİMARKA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

7- İTALYA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

6- PORTEKİZ

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

5- TÜRKİYE

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

4- İNGİLTERE

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

3- BELÇİKA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

2- ALMANYA

Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Millilerimiz ilk 5'e girdi! İşte o liste

1- FRANSA

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