Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya Teknik Direktörü Kazakevics: Maçın bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk

Teknik Direktörü Kazakevics: Maçın bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk

Teknik Direktörü , 3-3 biten maçının ardından konuştu. Kazakevics, "Mücadelenin bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk. Taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunları yaptık” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:35
Letonya Teknik Direktörü Kazakevics: Maçın bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk

, üçüncü maçında ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, " iyi bir takım, lider konumda. Bu zamana kadar 3 maç oynadık ve geride kalan maçlar neticesinde oyuncularımızda yorgunluklar başladı. Birkaç hatadan sonra ilk golü yedik. Geri gelmek de zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"BU KADAR GOLLÜ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"
Dainis Kazakevics, karşılaşmadan puan almak istediklerini de dile getirerek, "Mücadelenin bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk. Taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunları yaptık" diye konuştu.

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