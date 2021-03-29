Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'dan Letonya maçı öncesi transfer sözleri! "Premier Lig'de..."

Milli futbolcumuz Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları:

Danimarka'ya zamanında attığım golde inanılmaz bir duygu yaşamıştım. Aynı duyguyu, Norveç maçında da yaşadım. Bu zor maçlardan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu mutluluğu yaşatabildiysek, ne mutlu bize.

Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ekibimiz çok güzel, ortamımız çok iyi ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Hangi takım olursa olsun, galibiyet için sahaya çıkıyoruz ve bunu da ilk maçlarla gösterdik. Kağıt üstünde diğer takımlar favori olarak görülse de farklı skorlarla bunun böyle olmadığını gösterdiğimiz için mutluyuz.

Şut konusunda az deniyorum ama öz oluyor. Daha çok denemek isterim tabii ki ama maç içerisinde bazı pozisyonlar öyle bir geliyor ki özel hissettiriyor bana. Daha fazla şut çekmem gerektiğini ben de biliyorum. 90 dakikalık bir maçımız var. Neyin ne olacağını bilemeyiz. Biz de favori gözükmüyorduk çoğu maçta ama yendiğimiz birkaç maç oldu, hele ki bu grupta. Sahaya yenmek için çıkacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Büyük bir enerjimiz var. Bu enerjiyle Letonya maçına çıkacağız. Grubu 9 puanla bitiririz diye düşünüyorum.

Şenol Hoca'yla Bursaspor zamanında beraber çalıştık. Doğru yolu seçmemde önemli olan insanlardan bir tanesi. Kendimi maç içinde rahat hissettirdiği için performansım artıyor. Şu an oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. İki yönlü oynamaya, eksiklerim olsa da gayret gösteriyorum. Sağ bekte de oynadım, stoperde de oynadım. Nerede görev verilirse oynarım. Önemli olan milli takımın başarısı.

Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi Premier League'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim.