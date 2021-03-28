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Son dakika spor haberi: 'da corona şoku! 3 isim...

Son dakika spor haberi... 'na fırtına gibi başlayan 'ımız da corona virüsü şoku yaşanıyor. Alınan son bilgilere göre Ay-Yıldızlılar'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:52
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da corona şoku! 3 isim...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden 'ımızda corona virüsü şoku yaşanıyor. 'in haberine göre 3 milli oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Henüz resmi bir açıklama yayımlanmazken, hangi oyuncularımızı virüse yakalandığı ise belirsizliğini koruyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE AÇIKLAMIŞTI!

A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına konuk olan , canlı yayında 3 oyuncumuzun pozitif olduğu bilgisini vermişti. Denizli, "Milli takımımızda 3 pozitif vaka olduğunu öğrendim, yarın resmi açıklama yapılacakmış" ifadelerini kullandı.

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