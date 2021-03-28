Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da corona şoku! 3 isim...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımızda corona virüsü şoku yaşanıyor. A Haber'in haberine göre 3 milli oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Henüz resmi bir açıklama yayımlanmazken, hangi oyuncularımızı virüse yakalandığı ise belirsizliğini koruyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE AÇIKLAMIŞTI!

A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına konuk olan Mustafa Denizli, canlı yayında 3 oyuncumuzun pozitif olduğu bilgisini vermişti. Denizli, "Milli takımımızda 3 pozitif vaka olduğunu öğrendim, yarın resmi açıklama yapılacakmış" ifadelerini kullandı.