Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Norveç maçı için İspanya'da

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A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 17:15
A Milli Futbol Takımı Norveç maçı için İspanya'da

Ay-yıldızlılar, 'ndan kalkan özel uçakla maçına ev sahipliği yapacak 'nın kentindeki 'na indi. Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi havalimanında Türkiye'nin Büyükelçisi karşıladı. Milli kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti.

, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'daki 'nda TSİ 20.00'de tamamlayacak. Teknik direktör ve , TSİ 19.30'da düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Norveç-Türkiye karşılaşması, 27 Mart Cumartesi TSİ 20.00'de başlayacak.

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