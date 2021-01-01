Güneş’li yıllar!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 yılının umut ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. 68 yaşındaki çalıştırıcı, "2020, bizim için 'şampiyona' yılı olacaktı ama pandemi futbolun sürekliliğine de maalesef büyük darbe vurdu. 2021 yılında iki zorlu mücadelede ülkemizi temsil edeceğiz. Hem Dünya Kupası'na katılmak hem de ertelenen EURO 2020 finallerinde iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle çalışacağız. 2021'in, hayallerimizin gerçekleşmesi yolunda umut ve başarı getirmesini istiyorum. Güneş ve yıldızlar gibi hayalleriniz her zaman parlamaya devam etsin. 2021 sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.