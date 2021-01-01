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’li yıllar!

, “2021’de iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Güneş’li yıllar!
Teknik Direktörü , 2021 yılının umut ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. 68 yaşındaki çalıştırıcı, ", bizim için 'şampiyona' yılı olacaktı ama pandemi futbolun sürekliliğine de maalesef büyük darbe vurdu. 2021 yılında iki zorlu mücadelede ülkemizi temsil edeceğiz. Hem 'na katılmak hem de ertelenen finallerinde iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle çalışacağız. 2021'in, hayallerimizin gerçekleşmesi yolunda umut ve başarı getirmesini istiyorum. ve yıldızlar gibi hayalleriniz her zaman parlamaya devam etsin. 2021 sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
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