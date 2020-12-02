A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor medyasındaki bazı yazar ve yorumcularla çevrimiçi bir toplantı yaptı. Kadro oluşumuna yönelik felsefelerinin Türkiye adına oynama ihtimali olan bütün oyunculara önem vermek üzerine kurulu olduğunu ifade eden Güneş, "Kadroyu hak ettiğine inanılan ancak takıma henüz katılmayan oyuncuları da takip ediyoruz. Bir futbol kültürü oluşturmamız, daha da önemlisi bir zihinsel devrim yaşamamız şart" dedi. İki önemli hedefleri olduğunu belirten Güneş, ilkinin mart ayında başlayacak olan Dünya Kupası elemeleri, diğerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu ifade etti.