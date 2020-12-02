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Zihinsel devrim!

kadro eleştirilerine, “ kültürü oluşturmamız, daha önemlisi bir zihinsel devrim yaşamamız şart” yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:16 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Zihinsel devrim!
A Milli Takımı Teknik Direktörü , spor medyasındaki bazı yazar ve yorumcularla çevrimiçi bir toplantı yaptı. Kadro oluşumuna yönelik felsefelerinin adına oynama ihtimali olan bütün oyunculara önem vermek üzerine kurulu olduğunu ifade eden Güneş, "Kadroyu hak ettiğine inanılan ancak takıma henüz katılmayan oyuncuları da takip ediyoruz. Bir futbol kültürü oluşturmamız, daha da önemlisi bir zihinsel devrim yaşamamız şart" dedi. İki önemli hedefleri olduğunu belirten Güneş, ilkinin mart ayında başlayacak olan elemeleri, diğerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu ifade etti.
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