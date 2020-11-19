Penaltı bekledik

Ay-yıldızlılar, Macaristan deplasmanında 1-0 yenik durumdayken beraberlik sayısına çok yaklaştık. 55. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı 73'te önünde seken topa mükemmel vurdu. Top rakibin gögsünün üzerindeki eline geldi. Milli Takım oyuncularımız penaltı itirazı yaparken gözler maçın hakemi İvan Kruzliak'a çevrildi.



Milli Takımımızın oyuncuları ellerini havaya kaldırarak bu pozisyonda penaltı beklediler. Ancak Slovak hakem İvan Kruzliak "Devam" kararı verdi. Oyuncularımız kısa süre itiraz etti, karar değişmedi. Kruzliak'a bu kritik karar dışında fazla bir iş düşmedi. Rahat bir maç yönetti.