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Penaltı bekledik

Ay-yıldızlılar, deplasmanında 1-0 yenik durumdayken beraberlik sayısına çok yaklaştık. 55. dakikada oyuna giren 73'te önünde seken topa mükemmel vurdu. Top rakibin gögsünün üzerindeki eline geldi. oyuncularımız penaltı itirazı yaparken gözler maçın hakemi 'a çevrildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:38 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Penaltı bekledik

Ay-yıldızlılar, deplasmanında 1-0 yenik durumdayken beraberlik sayısına çok yaklaştık. 55. dakikada oyuna giren 73'te önünde seken topa mükemmel vurdu. Top rakibin gögsünün üzerindeki eline geldi. oyuncularımız penaltı itirazı yaparken gözler maçın hakemi 'a çevrildi.

Milli Takımımızın oyuncuları ellerini havaya kaldırarak bu pozisyonda penaltı beklediler. Ancak Slovak hakem İvan Kruzliak "Devam" kararı verdi. Oyuncularımız kısa süre itiraz etti, karar değişmedi. Kruzliak'a bu kritik karar dışında fazla bir iş düşmedi. Rahat bir maç yönetti.

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