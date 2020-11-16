Çılgın Türkler iş başında

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan A Milli Takım, Ruslar'a patladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, yenik duruma düştüğü karşılaşmada rakibine şans tanımadı. 11. dakikada Chersyhev'in golüne engel olamayan Türkiye, rakibin 24'te 10 kişi kalmasıyla şova başladı. Gol perdesini 26'da Kenan Karaman açtı. 32'de Cengiz Ünder sahneye çıktı ve eşitliği bozdu: 2-1.

TARİHİ GALİBİYET

İkinci yarıya da hızlı başlayan Milli Takım'dı. Ozan Tufan'ın düşürülmesinin ardından kazanılan penaltının başına geçen Cenk Tosun, 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 57'de Rusya, Kuzyaev ile farkı bire indirirken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğindeki Türkiye, Rusya'ya karşı tarihinde ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde bir alt lige düşmemek adına da kritik bir galibiyete imza attı.

EN ÖZEL TRİBÜN

Türkiye'nin zaferiyle sonuçlanan Rusya karşılaşmasını izleyen arasında kahraman kurtarma ekipleri de yer aldı. AFAD, AKUT ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Ülker Stadı'ndaki maça Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin özel davetlesi geldi. Kurtarma ekipleri için tribüne de, "İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız" pankartı asıldı.

26 YIL SONRA GELEN ZAFER

Rusya ile tarihinde 8. kez karşılaşan A Milli Takım, 26 yıllık süreçte rakibine karşı ilk galibiyetini aldı. Daha önce oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden ay-yıldızlı ekibimiz, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

20 Nisan 1994 Özel 0-1 22 Nisan 1998 Özel 0-1 31 Ağustos 2016 Özel 0-0 05 Haziran 2018 Özel 1-1 07 Eylül 2018 Uluslar Ligi 1-2 14 Ekim 2018 Uluslar Ligi 0-2 11 Ekim 2020 Uluslar Ligi 1-1 15 Kasım 2020 Uluslar Ligi 3-2