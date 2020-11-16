Haberler A Milli Futbol Takımı Çılgın Türkler iş başında

Çılgın Türkler iş başında

Milliler, yenik duruma düştüğü maçta ’yı ezdi geçti. Kenan, Cengiz ve Cenk’le zafere uzanan , rakibine karşı tarihinde elde etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:48 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Çılgın Türkler iş başında

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan A , Ruslar'a patladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, yenik duruma düştüğü karşılaşmada rakibine şans tanımadı. 11. dakikada Chersyhev'in golüne engel olamayan , rakibin 24'te 10 kişi kalmasıyla şova başladı. Gol perdesini 26'da açtı. 32'de sahneye çıktı ve eşitliği bozdu: 2-1.

TARİHİ GALİBİYET
İkinci yarıya da hızlı başlayan Milli Takım'dı. 'ın düşürülmesinin ardından kazanılan penaltının başına geçen , 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 57'de , Kuzyaev ile farkı bire indirirken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı. Teknik direktör 'in önderliğindeki Türkiye, Rusya'ya karşı tarihinde aldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde bir alt lige düşmemek adına da kritik bir galibiyete imza attı.

EN ÖZEL TRİBÜN
Türkiye'nin zaferiyle sonuçlanan Rusya karşılaşmasını izleyen arasında kahraman kurtarma ekipleri de yer aldı. , AKUT ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Ülker Stadı'ndaki maça Futbol Federasyonu ve 'nin özel davetlesi geldi. Kurtarma ekipleri için tribüne de, "'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız" pankartı asıldı.

26 YIL SONRA GELEN ZAFER
Rusya ile tarihinde 8. kez karşılaşan A Milli Takım, 26 yıllık süreçte rakibine karşı ilk galibiyetini aldı. Daha önce oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden ay-yıldızlı ekibimiz, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

20 Nisan 1994 Özel 0-1 22 Nisan 1998 Özel 0-1 31 Ağustos 2016 Özel 0-0 05 Haziran 2018 Özel 1-1 07 Eylül 2018 Uluslar Ligi 1-2 14 Ekim 2018 Uluslar Ligi 0-2 11 Ekim 2020 Uluslar Ligi 1-1 15 Kasım 2020 Uluslar Ligi 3-2

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