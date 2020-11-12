Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika haberi... Domagoj Vida pozitif çıktı! Türkiye-Rusya maçı oynanacak mı? UEFA ne diyor?

Son dakika haberi... pozitif çıktı! - maçı oynanacak mı? ne diyor?

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında corona virüsü şoku yaşandı. Hırvatistan Milli Takımı'na maçı için yapılan testlerin sonucu, karşılaşmasının devre arasında ulaşınca, Covid-19 testi pozitif çıkan oyundan alındı. Peki, bu durum Türkiye'nin 15 Kasım Pazar günü oynayacağı maçını etkileyecek mi? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:43 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:02
Son dakika haberi... Domagoj Vida pozitif çıktı! Türkiye-Rusya maçı oynanacak mı? UEFA ne diyor?

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde ve ile oynayacağı maçların öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık maçına çıktı. 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın önüne geçen olay ise forması giyen Hırvat stoper 'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıydı. Hırvatistan Milli Takımı'nda, maçı öncesi yapılan testlerin tamamı negatif çıksa da, ekibe maçı için yapılan testlerde Vida'nın pozitif çıkması dikkat çekti.

Test sonuçları takıma ulaşır ulaşmaz, tecrübeli oyuncu devre arasında oyundan alınırken, A Milli Takım da, bazı oyuncuların Vida ile temas etmesi sonrası teste sokuldu. Öte yandan bu olayın 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynanacak mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

1'İ KALECİ 13 FUTBOLCU NEGATİF OLMAK ZORUNDA

Hırvat basınından 24sata'da yer alan haberlere göre UEFA, oynanacak maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor. Buna göre Hırvatistan Milli Takımı, İsveç ile 14 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç için tekrar teste girdi. Yine kurallar gereği takımda en az 1'i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun negatif çıkması halinde İsveç maçı oynanacak. Dolayısıyla, Hırvatistan'dan 1 gün sonra maça çıkacak olan A Milli Takım'da da aynı şekilde en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor.

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