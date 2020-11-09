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A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan maçının hazırlıklarına başladı

A , İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. İtalya'da Covid-19 test sonuçlarını bekleyen ve , antrenmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 00:03
A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan maçının hazırlıklarına başladı

() internet sitesinde yer alan bilgiye göre, , ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan idmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Dün kulüplerinde görev alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde "Yılın Takımı" seçilen milli futbolcular, antrenman öncesi bu ödülle toplu fotoğraf çektirdi.

İtalyan yerel sağlık makamlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuololu oyuncular ve , idmanda yer almadı.

Antrenmanı TFF Başkanı , 1. Başkan Vekili , A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.



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