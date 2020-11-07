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İşte bizim çocuklar

Hırvatistan, ve maçlarınının kadrosu belli oldu. , 2017’den beri ilk kez çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
İşte bizim çocuklar

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan, ve 'la oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu. İstikrarlı bir kadro oluşturan teknik direktör , kadroda sezonun en formda isimlerinden 'e de yer verdi. Caner en son 2017'de İzlanda karşısında milli formayı giymişti. 5 ile en fazla oyuncu veren takım olurken; 3 oyuncuyla F.Bahçe ve Lille takip etti. Pazartesi günü toplanacak ay-yıldızlılar, 11 Kasım Çarşamba günü hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar Rusya'yı ağırlayacak. 18 Kasım Çarşamba günü ise Macaristan'a konuk olacak.

MERAŞ YİNE POZİTİF ÇIKTI

A 'ın başarılı sol beki Umut Meraş'ın, ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Le Havre forması giyen ve 1 haftadır 'daki evinde karantina sürecinde olan 24 yaşındaki savunmacı, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında oynayamacak. Umut yerine Caner Erkin aday kadroya çağrıldı.


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