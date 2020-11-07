İşte bizim çocuklar

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu. İstikrarlı bir kadro oluşturan teknik direktör Şenol Güneş, kadroda sezonun en formda isimlerinden Caner Erkin'e de yer verdi. Caner en son 2017'de İzlanda karşısında milli formayı giymişti. Başakşehir 5 ile en fazla oyuncu veren takım olurken; 3 oyuncuyla F.Bahçe ve Lille takip etti. Pazartesi günü toplanacak ay-yıldızlılar, 11 Kasım Çarşamba günü hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar Rusya'yı ağırlayacak. 18 Kasım Çarşamba günü ise Macaristan'a konuk olacak.

MERAŞ YİNE POZİTİF ÇIKTI

A Milli Takım'ın başarılı sol beki Umut Meraş'ın, ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Le Havre forması giyen ve 1 haftadır Fransa'daki evinde karantina sürecinde olan 24 yaşındaki savunmacı, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında oynayamacak. Umut yerine Caner Erkin aday kadroya çağrıldı.



