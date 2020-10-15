Haberler A Milli Futbol Takımı Türk duvarı Merih

Türk duvarı Merih

81’de ’in vuruşu kalecimiz Mert’i geçti Merih meşin yuvarlak çizgiyi geçmeden çıkardı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Türk duvarı Merih
Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli stoperlerden olan yine maçın her anına konsantreydi. 2-0'dan dönüp 2-2'yi yakaladıktan sonra kalemizde çok ciddi bir tehlike gördük. Kenar ortasında ikinci devrede oyuna giren müthiş bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kalecimiz 'u geçti. Ancak şimşek hızında kaleye doğru koşan Merih Demiral meşin yuvarlak çizgiyi geçmeden yetişti. Akrobatik bir hareketle topu çıkarmayı başardı. Başta Mert olmak üzere tüm takım genç stoperi tebrik etti.
BİZE ULAŞIN