Türk duvarı Merih

Türkfutbolunun yetiştirdiği en değerli stoperlerden olan Merih Demiral yine maçın her anına konsantreydi. Milli Takımımız 2-0'dan dönüp 2-2'yi yakaladıktan sonra kalemizde çok ciddi bir tehlike gördük. Kenar ortasında ikinci devrede oyuna giren Vlahovic müthiş bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kalecimiz Mert Günok'u geçti. Ancak şimşek hızında kaleye doğru koşan Merih Demiral meşin yuvarlak çizgiyi geçmeden yetişti. Akrobatik bir hareketle topu çıkarmayı başardı. Başta Mert olmak üzere tüm takım genç stoperi tebrik etti.