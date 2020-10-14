Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, 'ı konuk etti. Arena Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede 2-0 geriye düşen millilerimiz pes etmedi ve Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sırbistan'ın gollerini ise Milinkovic ve Mitrovic kaydetti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:44 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:35
Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

A , Uluslar Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelidi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ay-yıldızlılar mücadeleyi bırakmadı ve Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 'ın gollerini Milinkovic-Savic ve penaltıdan Mitrovic attı. Bu sonuçla A Milli Takımı'mızın puanı 3 olurken, Sırbistan 2 puana ulaştı.

BURAK YILMAZ 90'DA ATILDI!
Milli Takımı'mızda deneyimli santrfor Burak Yılmaz karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINDI!
-Sırbistan maçında Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alındı. Stadyumda bilet satışı olmadı ve toplu taşımayla gelen seyirciler içeri alınmadı. Localara sadece 'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebildi.





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