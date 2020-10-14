Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelidi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ay-yıldızlılar mücadeleyi bırakmadı ve Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sırbistan'ın gollerini Milinkovic-Savic ve penaltıdan Mitrovic attı. Bu sonuçla A Milli Takımı'mızın puanı 3 olurken, Sırbistan 2 puana ulaştı.



BURAK YILMAZ 90'DA ATILDI!

Milli Takımı'mızda deneyimli santrfor Burak Yılmaz karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINDI!

Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alındı. Stadyumda bilet satışı olmadı ve toplu taşımayla gelen seyirciler içeri alınmadı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebildi.











