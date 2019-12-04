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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Güneş hedefi anlatacak

Güneş hedefi anlatacak

A Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli hoca, Riva'daki toplantıda Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci değerlendirecek. Ayrıca, A Milli Takım'ın turnuvadaki hedefleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

A Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli hoca, Riva'daki toplantıda Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci değerlendirecek. Ayrıca, A Milli Takım'ın turnuvadaki hedefleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

  1. 4.12.2019
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