EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak
A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) biletleri yarın satışa sunulacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.
UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak. EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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