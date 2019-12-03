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03 Aralık 2019, Salı
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biletleri yarın satışa çıkarılacak

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak

A Milli Takımı'nın mücadele edeceği Şampiyonası'nın () biletleri yarın satışa sunulacak. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak.

Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak. 'de A Grubu'nda yer alan ; Roma'da 12 Haziran'da , Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da ile karşı karşıya gelecek.

  1. 03.12.2019
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