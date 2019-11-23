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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’ye son dört bilet

EURO 2020’ye son dört bilet

play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta, gruplarında 'taki yarı final maçını kazanan takımlar, 'ta finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, bileti alacak.

play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta, gruplarında 'taki yarı final maçını kazanan takımlar, 'ta finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, bileti alacak.

  1. 23.11.2019
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