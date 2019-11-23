EURO 2020’ye son dört bilet

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta, gruplarında 26 Mart'taki yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart'ta finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.