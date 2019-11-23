EURO 2020’ye son dört bilet
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta, gruplarında 26 Mart'taki yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart'ta finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta, gruplarında 26 Mart'taki yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart'ta finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
- 23.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
EURO 2020’ye son dört bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.