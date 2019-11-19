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19 Kasım 2019, Salı
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İlk kez 12 ülkede oynanacak

İlk kez 12 ülkede oynanacak

, organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

, organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma () ve Bakü (), B Grubu'nda () ve Kopenhag (), C Grubu'nda Amsterdam () ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda () ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao () ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih () ve Budapeşte () ev sahipliği yapacak. EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da start alacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

TURNUVA FORMATI
EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

  1. 19.11.2019
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