Enes Ünal hesabı açtı!

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un arkasında 3. forvet olarak görülen Enes Ünal, Andorra deplasmanında şans buldu. Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 22 yaşındaki golcü, iyi oyununu 2 golle süsledi. Ömer Bayram'ın sert şutunda topu iyi takip eden Enes, 17. dakikada ağları sarstı. 4 dakika sonra kendisine yapılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Düzgün bir vuruşla topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Milli forma altında ilk gollerini Andorra deplasmanında kaydeden Enes büyük sevinç yaşadı.