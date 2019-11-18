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18 Kasım 2019, Pazartesi
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hesabı açtı!

Enes Ünal hesabı açtı!

22 yaşındaki forvet 3. milli maçında golle tanıştı. Enes, 4 dakika içinde ağlarını 2 kez sarstı. ve 'un arkasında 3. forvet olarak görülen , Andorra deplasmanında şans buldu.

ve 'un arkasında 3. forvet olarak görülen , deplasmanında şans buldu. 'in sahaya sürdüğü 22 yaşındaki golcü, iyi oyununu 2 golle süsledi. 'ın sert şutunda topu iyi takip eden Enes, 17. dakikada ağları sarstı. 4 dakika sonra kendisine yapılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Düzgün bir vuruşla topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Milli forma altında ilk gollerini Andorra deplasmanında kaydeden Enes büyük sevinç yaşadı.

  1. 18.11.2019
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