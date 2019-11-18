Enes Ünal hesabı açtı!
22 yaşındaki forvet 3. milli maçında golle tanıştı. Enes, 4 dakika içinde Andorra ağlarını 2 kez sarstı. Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un arkasında 3. forvet olarak görülen Enes Ünal, Andorra deplasmanında şans buldu.
Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un arkasında 3. forvet olarak görülen Enes Ünal, Andorra deplasmanında şans buldu. Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 22 yaşındaki golcü, iyi oyununu 2 golle süsledi. Ömer Bayram'ın sert şutunda topu iyi takip eden Enes, 17. dakikada ağları sarstı. 4 dakika sonra kendisine yapılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Düzgün bir vuruşla topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Milli forma altında ilk gollerini Andorra deplasmanında kaydeden Enes büyük sevinç yaşadı.
- 18.11.2019
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