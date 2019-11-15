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15 Kasım 2019, Cuma
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Başkan Erdoğan tribünde

Başkan Erdoğan tribünde

, H Grubu 9. karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımızın ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi tribünden takip etti.

A 'nın ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip ederek ay-yıldızlılarımıza tam destek verdi. Erdoğan'ın karşılaşma sırasında zaman zaman heyecanlandığı gözden kaçmadı. Tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

  1. 15.11.2019
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