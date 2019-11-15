Başkan Erdoğan tribünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 H Grubu 9. karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip ederek ay-yıldızlılarımıza tam destek verdi. Erdoğan'ın karşılaşma sırasında zaman zaman heyecanlandığı gözden kaçmadı. Tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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