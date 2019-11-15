Başkan Erdoğan tribünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip ederek ay-yıldızlılarımıza tam destek verdi. Erdoğan'ın karşılaşma sırasında zaman zaman heyecanlandığı gözden kaçmadı. Tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.