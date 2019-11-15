Başkan Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı. İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım" ifadelerine de yer verdi, ardından da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

ABD seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik" açıklamasını yaptı.. Milli takımın önünde Andorra maçı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.